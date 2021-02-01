В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації провела спільне тренування з американськими есмінцем і кораблем. У Військово-Морських силах кажуть, що це сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО.

Джерело: ВМС ЗСУ

У тренуванні типу PASSEX в акваторії Чорного моря взяли участь катерна тактична група, морська авіація Військово-Морських сил ЗСУ, есмінець та корабель Сполучених Штатів.

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Мета тренування

підтримання безпеки в Чорному морі;

вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Що відпрацьовували під час тренувань

елементи з тактичного маневрування;

тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів;

висвітлення морської ситуації в районах інтенсивного цивільного судноплавства;

тренування зі зв'язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

Усі елементи навчання спланували та відпрацювали відповідно до стандартів та процедур НАТО.

Що каже про навчання Україна

За словами командира флотилії Військово-Морських сил Юрія Федаша, це перші у 2021 році тренування типу PASSEX з кораблями США.

Ми дуже раді працювати з нашими американськими партнерами заради підтримки стабільності у Чорному морі. Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, обміну досвідом між екіпажами наших кораблів,

– наголосив Федаш.

За його словами, постійна участь сил українського флоту у таких тренуваннях сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів Альянсу.

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Як його прокоментували у США

Командир ракетного есмінця ВМС США Томас Ралстон зазначив, що взаємодія та двосторонні навчання проводять задля підтримання регіональної співпраці та забезпечення морської безпеки.

Він додав, що проведення двостороннього тренування на морі з українським флотом дало обидвом сторонам новий досвід та зміцнило партнерство.

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