Україна спростувала російський фейк про відновлення залізничного сполучення з Кримом

Відновлення прямого залізничного сполучення з Кримом Україна не планує. Щонайменше до того часу, коли окупований Росією півострів не повернеться під контроль українського уряду.
Так відреагували у представництві президента України в Криму на публікацію росіянами у своїх пропагандистських медіа "завідомо неправдивої інформації з метою розпалювання ворожнечі і маніпулювання свідомістю жителів Кримського півострову".
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Окупанти заявили, що українська влада "нарощує сили" на межі з Кримом, а також розробляє плани з відновлення залізничного сполучення з півостровом "задля військової мети".
У відповідь на це у представництві президента України в Криму запевнили:
Після окупації Криму Росією у 2014 році залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено. Міжнародні потяги на окуповану територію також не їздять.
Але влада докладає зусиль для покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до межі з Кримом. Робиться це тільки задля реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій.
Представництво президента в Криму уточнило в Укрзалізниці, які потяги курсують у бік окупованого півострова. Перевізник забезпечує пересадкове залізничне сполучення до та від залізничних станцій:
Доїхати туди залізницею можна через Новоолексіївку або Херсон.
До Новоолексіївки їдуть:
Від Новоолексіївки до Сиваша можна добратися приміськими поїздами 6909/6907 Запоріжжя-2, Мелітополь – Сиваш та 6926/6925 Генічеськ – Сиваш.
До Херсона їдуть:
Від Херсона до Вадима щоденно їдуть приміські поїзди 6573/6574 та 6577/6578.
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