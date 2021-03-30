Україна спільно з Францією вироблятиме рятувальну техніку: є важлива умова

Державна служба надзвичайних ситуацій та французька компанія Echelles Riffaud спільно вироблятимуть рятувальну техніку – висотні підйомники для пожежних автомобілів. Відповідну угоду підписали 30 березня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Україна ніколи не виробляла таку техніку. Угода з Францією є дуже важливою, адже у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація.

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Документ підписали такі особи:

голова ДСНС Микола Чечоткін;

генеральний директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустіє;

експортний директор компанії Марк Ларів.

Аваков додав, що рятувальники використовують одну й ту ж техніку вже понад 40 років. За його словами, 90% з них вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

Важлива умова угоди

Echelles Riffaudпрацює на ринку

Вироблятимуть комплекси з підіймачами до 33 і 42 метрів. Однак в угоді прописана важлива умова співпраці.

Важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах,

– зауважив Аваков.

Він наголосив, що Україна планує закупити 370 таких пожежних машин. Також українські спеціалісти навчатимуться у французьких колег.



Угоду підписали з однією умовою / Фото пресслужба МВС

Як запевнив Арсен Аваков, вартість контракту складає 300 мільйонів євро. Однак варто наголосити, що Франція погодилась на умови довгострокового кредитування. Мовиться про 10 років.

Планують працювати так, аби нові автомобілі використовували в українських містах вже у 2022 році.

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