Середньомісячна кількість виданих у ІV кварталі 2020 року дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з Росії залишається на рівні попередніх періодів. Це приблизно тисяча книг.

Видача дозволів на ввезення на територію України книг з Росії відбувається відповідно до закону, який Верховна Рада ухвалила наприкінці 2016 року. Про це повідомили на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення.

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Про що мовиться у законі

Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково:

книжкам антиукраїнського змісту;

книжкам, які мають пропаганду на користь держави-агресора.

За весь час дії цього закону, а, відповідно, функціонування дозвільної системи, легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту, попри судові позови і погрози.

Зазначимо! З початку запровадження дозвільної системи у сфері ввезення в Україну книг походженням з держави-агресора у 2017 – 2019 роках та IV кварталі 2020 року Держкомтелерадіо видано дозволи на ввезення понад 31 тисячу найменувань видавничої продукції. Серед неї переважають класична та дитяча література, світові бестселери.

У Держкомтелерадіо зазначили, що більшість книг, на ввезення яких надано дозволи, є російськими перекладами закордонних авторів. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в Росії.

Література антиукраїнського змісту

З ініціативи Держкомтелерадіо рішенням РНБО було запроваджено санкції до 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском у світ літератури антиукраїнського змісту. Майже удвічі зменшили обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території Росії.

З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні складає 18 104.

Зазначимо! Середньомісячна кількість виданих у ІV кварталі 2020 року дозволів залишається на рівні попередніх періодів – приблизно 1 тисячі. Зокрема у серпні 2017 року видали майже 1 900 дозволів.

Дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб'єктів господарювання. З 1 жовтня 2020 року свою діяльність відновили лише 6 імпортерів.

У 2020 році Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну 2 962 найменування російської видавничої продукції, у 2019 році – 4,3 тисячі, у 2018 році – майже 14,5 тисяч.

Держкомтелерадіо заявило, що повне припинення ввезення на територію України російських книжок можливе лише після ухвалення відповідного закону.