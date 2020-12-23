В Ірані заявили, що оприлюднили фінальний звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ і передали його країнам, чиї громадяни стали жертвами трагедії. Натомість у Міністерстві закордонних справ України заявили, що нічого не отримали.

Станом на 23 грудня Україні від іранської сторони звіт не надходив. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Громадському".

Важливо Сподіваються – згасне інтерес, – МЗС про те, чому Іран затягує перемовини щодо катастрофи МАУ

Ми бачили такі заяви, що вони планують передати, але наразі ми не отримали (звіт Ірану – 24 канал),

– сказав Ніколенко.

Нагадаємо, іранське агентство Tasnim 22 грудня повідомило, що Іран передав Україні та іншим постраждалим країнам остаточний технічний звіт щодо збитого літака МАУ.

Катастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Вижити не вдалося нікому.

Представники Ірану пообіцяли виплатити компенсації за збитий літак МАУ.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу