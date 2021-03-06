Якщо "Північний потік-2" таки запрацює: Україна розробила декілька сценаріїв

Оператор газотранспортних систем України розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо "Північний потік-2" все-таки запустять. Зокрема, тоді доведеться забезпечити економічно-доцільний тариф для внутрішніх споживачів та комерційних клієнтів.

Глава Оператора ГТС України Сергій Макогон переконаний, що послуги системи будуть мати попит у будь-якому випадку.

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Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть долучені для транзиту,

– наголосив Макогон.

Що ще сказав Макогон

Україна модернізує лише ті компресорні станції, які використовуватимуться. Усі інші поступово виводитимуть з експлуатації.

Якщо доведеться повністю відмовитися від транзиту територією України, вже не можна буде сприймати ГТС як запасний варіант.