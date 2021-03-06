Якщо "Північний потік-2" таки запрацює: Україна розробила декілька сценаріїв
Оператор газотранспортних систем України розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо "Північний потік-2" все-таки запустять. Зокрема, тоді доведеться забезпечити економічно-доцільний тариф для внутрішніх споживачів та комерційних клієнтів.
Глава Оператора ГТС України Сергій Макогон переконаний, що послуги системи будуть мати попит у будь-якому випадку.
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Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть долучені для транзиту,
– наголосив Макогон.
Що ще сказав Макогон
- Україна модернізує лише ті компресорні станції, які використовуватимуться. Усі інші поступово виводитимуть з експлуатації.
- Якщо доведеться повністю відмовитися від транзиту територією України, вже не можна буде сприймати ГТС як запасний варіант.
"Північний потік-2": останні новини
- Україна попросила США ввести Білий дім жорсткіші санкції щодо "Північного потоку-2".
- Сенатори США також наполягають, що необхідно переглянути наявні санкції. У їхньому зверненні до президента Джо Байдена мовиться, що проєкт робить союзників та партнерів у Європі вразливішими до тиску Москви.
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