Росія втручається в авіапростір біля окупованого Криму: Україна розраховує на допомогу НАТО

У Міністерстві інфраструктури запропонували НАТО користуватися повітряним простором біля окупованого Криму. Все для того, аби зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір поруч з окупованим півостровом.

Це пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Втім, про польоти авіації Альянсу безпосередньо над Кримом поки не йдеться.

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Якщо керівництво НАТО погодиться, то літаки патрулюватимуть повітряні коридори поблизу Криму. Тож у відомстві і шукають якісь рішення, щоб надалі не було подібних вторгнень.

Літаки НАТО полетять, але це буде трохи пізніше,

– сказав Криклій.

Свою заяву міністр пояснив тим, що диспетчери агресора постійно намагаються нашкодити в ефірі. Тим самим створюють перешкоди нашим партнерам і авіаперевізникам.

"Вони проводять якусь дезінформацію тощо. На вересень 2021 року заплановані навчання НАТО в Чорному морі і ми хотіли привернути до них увагу, щоб можна було забезпечити і нас", – пояснив Криклій.

Реакція Росії

Спершу Україна запропонувала НАТО використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для операцій. Водночас українська сторона сподівається на підтримку Альянсу вздовж кордону з Росією.

Після цього, від підконтрольних ЗМІ та влади Росії пішли погрози – вони розповідали, що російські військові збиватимуть літаки Альянсу над півостровом.