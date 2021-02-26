Україна розглядає запровадження санкцій проти оточення Лукашенка

Україна розгляне питання санкцій проти наближених до Лукашенка бізнесменів. Відповідне доручення кільком українським відомствам вже дав прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Таку відповідь отримав депутат Олександр Гончаренко на своє звернення щодо можливості введення обмежень проти білоруських чиновників та бізнесменів, наближчених до режиму Лукашенка.

Цікаво Жоден з моїх дітей не буде президентом у Білорусі після мене, – Лукашенко

"Міністерству закордонних справ, економіки та Державній прикордонній службі доручено розглянути порушені питання", – мовиться у документі.



Відповідь на звернення депутата / Фото з телеграму Олександра Гончаренка

Санкції проти Білорусі: хто вже запровадив

Євросоюз ввів санкції проти режиму Лукашенка, вони діятимуть щонайменше до 28 лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 88 чиновників та посадовців.

ввів санкції проти режиму Лукашенка, вони діятимуть щонайменше до 28 лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 88 чиновників та посадовців. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки запровадив нові санкції проти 43 людей, наближених до самопроголошеного президента Білорусі.

запровадив нові санкції проти 43 людей, наближених до самопроголошеного президента Білорусі. Водночас у Великій Британії під обмеження потрапили 27 білоруських чиновників, правоохоронців, а також співробітників державних ЗМІ.

Яка ситуація у Білорусі

► Напередодні Світлана Тихановська заявила, що білоруська опозиція "втратила вулиці". Проте запевнила, що люди й надалі виходитимуть на масові протести – можливо, навесні.

► Водночас вона вважає, що санкцій, які ЄС запровадив проти Мінська, недостатньо. Тому попросила Захід про додаткову підтримку опозиційних ЗМІ, правозахисників та протестувальників.

►Раніше через участь у масових заворушеннях 16-річного підлітка у Білорусі на 5 років відправили у колонію. У СІЗО з нього знущалися та били.