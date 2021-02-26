Україна розглядає запровадження санкцій проти оточення Лукашенка
Україна розгляне питання санкцій проти наближених до Лукашенка бізнесменів. Відповідне доручення кільком українським відомствам вже дав прем'єр міністр Денис Шмигаль.
Джерело:телеграм-канал Олександра Гончаренка
Таку відповідь отримав депутат Олександр Гончаренко на своє звернення щодо можливості введення обмежень проти білоруських чиновників та бізнесменів, наближчених до режиму Лукашенка.
Цікаво Жоден з моїх дітей не буде президентом у Білорусі після мене, – Лукашенко
"Міністерству закордонних справ, економіки та Державній прикордонній службі доручено розглянути порушені питання", – мовиться у документі.
Відповідь на звернення депутата / Фото з телеграму Олександра Гончаренка
Санкції проти Білорусі: хто вже запровадив
- Євросоюз ввів санкції проти режиму Лукашенка, вони діятимуть щонайменше до 28 лютого 2022 року. Під обмеження потрапили 88 чиновників та посадовців.
- Держдепартамент Сполучених Штатів Америки запровадив нові санкції проти 43 людей, наближених до самопроголошеного президента Білорусі.
- Водночас у Великій Британії під обмеження потрапили 27 білоруських чиновників, правоохоронців, а також співробітників державних ЗМІ.
Яка ситуація у Білорусі
► Напередодні Світлана Тихановська заявила, що білоруська опозиція "втратила вулиці". Проте запевнила, що люди й надалі виходитимуть на масові протести – можливо, навесні.
► Водночас вона вважає, що санкцій, які ЄС запровадив проти Мінська, недостатньо. Тому попросила Захід про додаткову підтримку опозиційних ЗМІ, правозахисників та протестувальників.
►Раніше через участь у масових заворушеннях 16-річного підлітка у Білорусі на 5 років відправили у колонію. У СІЗО з нього знущалися та били.
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