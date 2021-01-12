Україна і Росія посперечалися у Twitter, чий же Сергій Корольов: що варто знати
У твітері 12 січня спалахнула сутичка між офіційними акаунтами Росії та України. Причиною стало походження українського інженера та авіаконструктора Сергія Корольова.
Детальніше про суперечку читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що каже Росія
- Акаунт Росії повідомив, що 12 січня виповнюється 114 років від дня народження легендарного радянського інженера-ракетника, конструктора і науковця Сергій Корольова.
- Окрім того, до вшанування "радянського" вченого Корольова у твітері долучився і "Роскосмос".
Що каже Україна
- Сам Корольов неодноразово називав себе українцем.
- Він народився у Житомирі, а виріс у Ніжині та Києві.
- Упродовж 1938 – 1944 років легендарний вчений відбував у Росії покарання за звинуваченням у "контрреволюційній діяльності".
Що відомо про Корольова
- Сергій Корольов – легендарний авіаконструктор. Його справедливо вважають основоположником практичної космонавтики.
- Саме під керівництвом Корольова здійснив перший політ людини у космос Юрій Гагарін.
- Окрім того, праця вченого допомогла вивести на навколоземну орбіту перший штучний супутник Землі.
- Внесок Корольова в авіацію порівнюють з внеском Альберта Айнштайна у фізику.
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