Україна робить для цього все, – Єрмак про зустріч "нормандської четвірки"

Андрій Єрмак переконаний, що зустріч "нормандської четвірки" потрібна. Однак вона має закінчитися конкретними результатами.

Глава Офісу Президента Єрмак переконаний, що Україна робить усе можливе для майбутньої зустрічі.

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Я думаю, що ця зустріч потрібна, природно, ця зустріч повинна закінчитися конкретними результатами. Україна робить для цього все необхідне,

– зауважив Єрмак.

За словами Єрмака, "дорожню карту" можуть сформувати на основі німецько-французького проєкту щодо "Ключових кластерів реалізації мінських домовленостей".

Є шанс, що її затвердять під час зустрічі у нормандському форматі.

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