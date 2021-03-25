Україна робить для цього все, – Єрмак про зустріч "нормандської четвірки"
Андрій Єрмак переконаний, що зустріч "нормандської четвірки" потрібна. Однак вона має закінчитися конкретними результатами.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава Офісу Президента Єрмак переконаний, що Україна робить усе можливе для майбутньої зустрічі.
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Я думаю, що ця зустріч потрібна, природно, ця зустріч повинна закінчитися конкретними результатами. Україна робить для цього все необхідне,
– зауважив Єрмак.
За словами Єрмака, "дорожню карту" можуть сформувати на основі німецько-французького проєкту щодо "Ключових кластерів реалізації мінських домовленостей".
Є шанс, що її затвердять під час зустрічі у нормандському форматі.
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- Тим часом Росія наполягала на зміні принципу проведення переговорів "нормандської четвірки". Країна-агресор наполягала, щоб Україна дала письмову позицію щодо виконання мінських угод.
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