Україна проведе навчання поблизу Криму: тоді ж на окупованому півострові їх зробить Росія

Джерело:Укрінформ
Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу межі з окупованим Кримом. Орієнтовно у ті самі дати свої війська тренуватиме в Криму держава-окупант.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські десантники вчитимуться реагувати на військову небузпеку від ворога. Тренуватимуть навички як на суші, так і на морі.
У той час Російські окупанти проведуть у Криму навчання своїх підрозділів, що воювали на Донбасі
У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки.
Чого вчитимуться десантники:
Крім того, ми провели значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією,
– наголосив Наєв.
У середині березня на полігоні "Опук" в Криму держава-окупант проводитиме командно-штабне навчання. Задіять гвардійський десантно-штурмовий Кавказький казачий полк зі Ставрополя і гвардійський артилерійський полком з Анапи.