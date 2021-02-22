Україна проведе навчання поблизу Криму: тоді ж на окупованому півострові їх зробить Росія
Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу межі з окупованим Кримом. Орієнтовно у ті самі дати свої війська тренуватиме в Криму держава-окупант.
Джерело:Укрінформ
Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські десантники вчитимуться реагувати на військову небузпеку від ворога. Тренуватимуть навички як на суші, так і на морі.
У той час Російські окупанти проведуть у Криму навчання своїх підрозділів, що воювали на Донбасі
У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки.
Чого вчитимуться десантники:
- Військові мають вдосконалити навички вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з повітря і з морського узбережжя.
- Підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту.
- Резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів.
Крім того, ми провели значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією,
– наголосив Наєв.
Тоді ж навчання у Криму проводитиме Росія
У середині березня на полігоні "Опук" в Криму держава-окупант проводитиме командно-штабне навчання. Задіять гвардійський десантно-штурмовий Кавказький казачий полк зі Ставрополя і гвардійський артилерійський полком з Анапи.
Як окупанти будуть тренуватися
- Російські десантники збираються відпрацювати десантування особового складу і техніки на незнайомих майданчиках.
- Там вони мають захопити об'єкти умовного противника.
- Десантно-штурмові підрозділи ВДВ відпрацюють висадку на необладнане морське узбережжя.
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