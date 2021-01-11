У Європейському суді з прав людини 14 січня відбудуться відкриті слухання за позовом України проти Росії щодо порушень прав людини в окупованому Криму.

Справа стосується тверджень України щодо закономірності порушень Росією Європейської конвенції про права людини в Криму. Про це мовиться в опублікованому анонсі на сайті ЄСПЛ.

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Про що мовиться у пресрелізі суду

Росія з 27 лютого 2014 року здійснює контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, які є невіддільною частиною України.

Країна-агресор також здійснює юрисдикцію над ситуацією, яка призвела до численних порушень Конвенції.

Що відомо про позов України проти Росії