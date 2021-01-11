Позов України проти Росії: європейський суд проведе відкриті слухання 14 січня
У Європейському суді з прав людини 14 січня відбудуться відкриті слухання за позовом України проти Росії щодо порушень прав людини в окупованому Криму.
Справа стосується тверджень України щодо закономірності порушень Росією Європейської конвенції про права людини в Криму. Про це мовиться в опублікованому анонсі на сайті ЄСПЛ.
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Про що мовиться у пресрелізі суду
- Росія з 27 лютого 2014 року здійснює контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, які є невіддільною частиною України.
- Країна-агресор також здійснює юрисдикцію над ситуацією, яка призвела до численних порушень Конвенції.
Що відомо про позов України проти Росії
- Справа заснована на двох скаргах України проти Росії, поданих у 2014 і в 2015 роках.
- У червні 2018 року скарги об’єднали в одну справу під назвою "Україна проти Росії (щодо Криму) за заявою № 20958/14".
- Також на розгляді Європейського суду з прав людини перебувають 4000 позовів громадян, які пов’язані із подіями в окупованому Росією Криму та на Донбасі.
- Очікується, що ЄСПЛ спочатку розгляне скаргу України проти Росії, а потім індивідуальні скарги громадян України.
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