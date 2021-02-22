Україна просить посилити тиск на Росію через справу проти Бекірова

Росія знову відновила розгляд кримінальної справи проти українського політв'язня Едема Бекірова, якого звільнили з полону у вересні 2019 року. У відповідь на це Україна просить посилити тиск на Росію.

Українська обмудсменка Людмила Денісова назвала дії Росії продовженням політичного переслідування.

​Важливо Знову за старе: в окупованому Криму поновили розгляд справи проти експолітв'язня Бекірова

Вона засудила дії Росії та попросила міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-окупанта. Це потрібно для того, що Росія припинила переслідування громадян України.

Вважаю, що відновлення судових засідань щодо Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання серед яких діабет та неврологія хребта – ніщо інше як продовження політичного переслідування країною-окупантом,

– наголосив Денісова.

Що відомо про Едема Бекірова

Це кримськотатарський активіст, якого окупанти затримали на в'їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Тоді Бекіров проживав на Херсонщині, але вирушив до Криму, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.

Окупанти звинуватили його у поширенні та транспортуванні більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

Перебування за ґратами для Бекірова – особливо небезпечне. Адже окрім інвалідності та цукрового діабету, він переніс ще й серцевий напад.

Однак йому пощастило потрапити у список на обмін і 7 вересня близько 14:00 літак з в'язнями Кремля сів у київському аеропорту "Бориспіль".