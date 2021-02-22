Росія знову відновила розгляд кримінальної справи проти українського політв'язня Едема Бекірова, якого звільнили з полону у вересні 2019 року. У відповідь на це Україна просить посилити тиск на Росію.

Українська обмудсменка Людмила Денісова назвала дії Росії продовженням політичного переслідування.

​Важливо Знову за старе: в окупованому Криму поновили розгляд справи проти експолітв'язня Бекірова

Вона засудила дії Росії та попросила міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-окупанта. Це потрібно для того, що Росія припинила переслідування громадян України.

Вважаю, що відновлення судових засідань щодо Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання серед яких діабет та неврологія хребта – ніщо інше як продовження політичного переслідування країною-окупантом,

– наголосив Денісова.

Зверніть увагу! В окупованому Криму 19 лютого розпочали розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Його звинувачують у нібито зберігання і передачі боєприпасів. Наступні засідання призначені на 4, 9 та 10 березня 2021 року.

Що відомо про Едема Бекірова