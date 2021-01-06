Україна надалі вимагає повернення подарованої ікони Лаврову: заява Кулеби
Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії та Герцеговини повернути викрадену ікону. Перед цим реліквію подарували очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову.
Президент Боснії та Герцеговини Мілорад Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх "старих друзів". Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у твіттері.
Читайте також Україна хоче повернути подаровану Лаврову ікону для проведення експертизи
За його словами, Україна надалі вимагає повернення своєї реліквії.
Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися,
– зауважив Кулеба.
До теми Умови перебування мігрантів у Боснії є неприйнятними, – представник ЄС
Українська ікона та Лавров: що відомо
- Під час перебування у Сараєві сербський представник Мілорад Додик подарував очільнику МЗС Росії старовинну українську ікону.
- Після публікації фотографій боснійськими ЗМІ, в Україні запідозрили, що це старовинна ікона, яка зникла з Луганська після його окупації. Свідченням цього стала воскова печатка на ній.
- Після цього МЗС України звернулося з вимогою повернути ікону.
- Через скандал російське МЗС повернуло подарунок боснійському посольству.
- Справу почав розслідувати Інтерпол.
- У Боснії заявили, що повернуть ікону не Україні, а тим, "від кого отримали".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter