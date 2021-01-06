Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії та Герцеговини повернути викрадену ікону. Перед цим реліквію подарували очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову.

Президент Боснії та Герцеговини Мілорад Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх "старих друзів". Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба у твіттері.

Читайте також Україна хоче повернути подаровану Лаврову ікону для проведення експертизи

За його словами, Україна надалі вимагає повернення своєї реліквії.

Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися,

– зауважив Кулеба.

До теми Умови перебування мігрантів у Боснії є неприйнятними, – представник ЄС

Українська ікона та Лавров: що відомо