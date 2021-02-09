Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

9 лютого 2021 , 02:45
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Джерело:

твіттер Дмитра Кулеби

Адміністрація Джо Байдена вирішила повернути Сполучені Штати Америки до Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини, звідки країна вийшла за президентства Дональда Трампа.

Офіційний Київ привітав таке рішення Білого дому. Про це у понеділок, 8 лютого, повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба відповів на твіт Блінкена про права людини

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 лютого оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

Тобто, рішення адміністрації Дональда Трампа у 2018 вийти з цієї Ради втратить чинність. Нагадаємо, Трамп тоді звинуватив Раду ООН в "антиізраїльських настроях", а ще й наполягав, що вона потребує реформи.

Блінкен у твіттері не спростував ці заяви Трампа, але наголосив, що недосконалість організації не можна усунути шляхом виходу з неї.

На цей твіт і відреагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Україна вітає рішення США відновити співпрацю з Радою ООН із прав людини. Як член організації, Україна сподівається на тісну співпрацю зі США для просування демократії, прав людини й рівності в усьому світі,
– запевнив Кулеба.

Чим займається Рада ООН з прав людини?

Цей міжнародний правозахисний орган вивчає дотримання прав людини у різних країнах, та з огляду на дослідження готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів для Генасамблеї ООН.

У жовтні 2020 Україну переобрали до складу ради на 2021 – 2023 роки.