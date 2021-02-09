Адміністрація Джо Байдена вирішила повернути Сполучені Штати Америки до Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини, звідки країна вийшла за президентства Дональда Трампа.

Офіційний Київ привітав таке рішення Білого дому. Про це у понеділок, 8 лютого, повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба відповів на твіт Блінкена про права людини

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 лютого оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

Тобто, рішення адміністрації Дональда Трампа у 2018 вийти з цієї Ради втратить чинність. Нагадаємо, Трамп тоді звинуватив Раду ООН в "антиізраїльських настроях", а ще й наполягав, що вона потребує реформи.

Блінкен у твіттері не спростував ці заяви Трампа, але наголосив, що недосконалість організації не можна усунути шляхом виходу з неї.

На цей твіт і відреагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Україна вітає рішення США відновити співпрацю з Радою ООН із прав людини. Як член організації, Україна сподівається на тісну співпрацю зі США для просування демократії, прав людини й рівності в усьому світі,

– запевнив Кулеба.

Ukraine welcomes US decision to reengage with the UN Human Rights Council. As @UN_HRC member, Ukraine looks forward to working closely with the US to promote democracy, human rights and equality worldwide. https://t.co/2iBVzVZzu2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021