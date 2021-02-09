Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини
Адміністрація Джо Байдена вирішила повернути Сполучені Штати Америки до Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини, звідки країна вийшла за президентства Дональда Трампа.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Офіційний Київ привітав таке рішення Білого дому. Про це у понеділок, 8 лютого, повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Кулеба відповів на твіт Блінкена про права людини
Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 лютого оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.
Тобто, рішення адміністрації Дональда Трампа у 2018 вийти з цієї Ради втратить чинність. Нагадаємо, Трамп тоді звинуватив Раду ООН в "антиізраїльських настроях", а ще й наполягав, що вона потребує реформи.
Блінкен у твіттері не спростував ці заяви Трампа, але наголосив, що недосконалість організації не можна усунути шляхом виходу з неї.
На цей твіт і відреагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Україна вітає рішення США відновити співпрацю з Радою ООН із прав людини. Як член організації, Україна сподівається на тісну співпрацю зі США для просування демократії, прав людини й рівності в усьому світі,
– запевнив Кулеба.
Чим займається Рада ООН з прав людини?Цей міжнародний правозахисний орган вивчає дотримання прав людини у різних країнах, та з огляду на дослідження готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів для Генасамблеї ООН.
У жовтні 2020 Україну переобрали до складу ради на 2021 – 2023 роки.
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