Україна активно працює над реалізацією запрошення Джо Байдена в Україну. Окрім того, триває підготовка до можливого візиту Володимира Зеленського до США.

Ці питання будуть пріоритетом на початковому етапі співпраці з адміністрацією Байдена. Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ. Актуально Україні не варто чекати від Байдена потурань, – Вершбоу Що ще сказав Єльченко Спершу між президентом США та Президентом України має відбутися телефонна розмова. Триває активна робота, тому це відбудеться вже швидко. Найкраще для 2 країн буде налагодити особисті зв'язки. Зустріч сприятиме цьому. Нова адміністрація США зосередиться на конкретних питаннях в Україні. Пріоритетами стануть боротьба з корупцією та судова реформа. За рік країни світу навчилися працювати дистанційно. Зокрема, вже найближчим часом відбудеться віртуальне засідання спільної українсько-американської групи з питань роззброєння і безпеки. Наразі сторони готуються до засідань спільної стратегічної групи та групи з питань зовнішньої політики. Коли адміністрація Байдена призначить необхідних посадовців, зокрема, на українському напрямку, розпочнеться предметніша робота. Візит Байдена в Україну: що відомо Президента США Джо Байдена запросять на урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності України.

В Офісі Президента заявили, що візит Байдена – це питання недалекого майбутнього.