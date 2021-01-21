Україна працює над організацією зустрічі Зеленського й Байдена: перші деталі
Україна активно працює над реалізацією запрошення Джо Байдена в Україну. Окрім того, триває підготовка до можливого візиту Володимира Зеленського до США.
Ці питання будуть пріоритетом на початковому етапі співпраці з адміністрацією Байдена. Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ.
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Що ще сказав Єльченко
- Спершу між президентом США та Президентом України має відбутися телефонна розмова. Триває активна робота, тому це відбудеться вже швидко.
- Найкраще для 2 країн буде налагодити особисті зв'язки. Зустріч сприятиме цьому.
- Нова адміністрація США зосередиться на конкретних питаннях в Україні. Пріоритетами стануть боротьба з корупцією та судова реформа.
- За рік країни світу навчилися працювати дистанційно. Зокрема, вже найближчим часом відбудеться віртуальне засідання спільної українсько-американської групи з питань роззброєння і безпеки.
- Наразі сторони готуються до засідань спільної стратегічної групи та групи з питань зовнішньої політики.
- Коли адміністрація Байдена призначить необхідних посадовців, зокрема, на українському напрямку, розпочнеться предметніша робота.
Візит Байдена в Україну: що відомо
- Президента США Джо Байдена запросять на урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності України.
- В Офісі Президента заявили, що візит Байдена – це питання недалекого майбутнього.
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