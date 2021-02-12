Україна повинна вимагати план вступу до Євросоюзу, – Семенюк

Вперше за 2 роки у Європейському Союзі вирішили підбити підсумки реалізації Угоди про Асоціацію з Україною. У Кабміні сподіваються, що процес перегляду угоди завершиться вже цьогоріч.

Дитина запитує, чому ми досі не в Євросоюзі, а дорослий чоловік ставить запитання, коли ми там опинимось. Таку думку в ефірі висловив політолог Тарас Семенюк.

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Україна повинна вимагати членства

За його словами, це проблеми лише України: "Ми десь недопрацювали, не виконали якісь реформи. ЄС і НАТО не повинні приймати нас за будь-яку монету до своєї спільноти".

Ми повинні самі працювати і вимагати того, щоб Україна отримала план вступу до ЄС,

– зазначив Семенюк.

Він зауважив, що ніхто не просуватиме інтереси України, якщо вона цього не захоче. "Я думаю, що це питання часу. Однак ми давно повинні були скинути рожеві окуляри, в яких жили останні 5 років", – сказав експерт.

Корупцію неможливо знищити

Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. У документі жорстоко розкритикували нашу державу.

Щодо корупції, то її неможливо знищити, але можна зменшити. Для цього, як зауважив політолог, працюють реформи, яких за останні роки реалзіували досить багато.

Боротьба з корупцією продовжується,

– сказав експерт.

Він навів приклад сервісних центрів міністерства внутрішніх справ, додаток Дія, диджиталізацію. Ці засоби дозволяють обмежити контакт чиновника і громадянина.

Європейський парламент закликав українську владу до деолігархізації країни , оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на державу.

Також Семенюк додав, що штраф за неправильне паркування теж можна сплатити електронно. Є багато моментів, які зможуть зменшити корупцію на побутовому рівні.