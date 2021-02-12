Вперше за 2 роки у Європейському Союзі вирішили підбити підсумки реалізації Угоди про Асоціацію з Україною. У Кабміні сподіваються, що процес перегляду угоди завершиться вже цьогоріч.

Дитина запитує, чому ми досі не в Євросоюзі, а дорослий чоловік ставить запитання, коли ми там опинимось. Таку думку в ефірі висловив політолог Тарас Семенюк.

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Україна повинна вимагати членства

За його словами, це проблеми лише України: "Ми десь недопрацювали, не виконали якісь реформи. ЄС і НАТО не повинні приймати нас за будь-яку монету до своєї спільноти".

Ми повинні самі працювати і вимагати того, щоб Україна отримала план вступу до ЄС,

– зазначив Семенюк.

Він зауважив, що ніхто не просуватиме інтереси України, якщо вона цього не захоче. "Я думаю, що це питання часу. Однак ми давно повинні були скинути рожеві окуляри, в яких жили останні 5 років", – сказав експерт.

Нагадаємо! Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. У документі жорстоко розкритикували нашу державу.

Корупцію неможливо знищити

Щодо корупції, то її неможливо знищити, але можна зменшити. Для цього, як зауважив політолог, працюють реформи, яких за останні роки реалзіували досить багато.

Боротьба з корупцією продовжується,

– сказав експерт.

Він навів приклад сервісних центрів міністерства внутрішніх справ, додаток Дія, диджиталізацію. Ці засоби дозволяють обмежити контакт чиновника і громадянина.

Зазначимо! Європейський парламент закликав українську владу до деолігархізації країни, оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на державу.

Також Семенюк додав, що штраф за неправильне паркування теж можна сплатити електронно. Є багато моментів, які зможуть зменшити корупцію на побутовому рівні.