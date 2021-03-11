З початку лютого на Донбасі спостерігається загострення та збільшення кількості обстрілів. Водночас коли і чи буде повномасштабний наступ Росії на України – наразі невідомо.

Водночас виключати те, що Росія все ж піде в атаку – не можна. Таку думку в ефірі висловив представник Тристоронньої контактної групи в Мінську Денис Казанський.

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Україна повинна готуватись до наступу Росії

За його словами, це може статись будь-коли, тому Україна повинна бути готовою до цього.

Єдине, що може робити Україна в таких ситуаціях – це просто бути постійно готовою. Також – тримати у боєздатності Збройні сили, регулярно їх підсилювати новим озброєнням, закуповувати нову техніку, зокрема безпілотники,

– зазначив Казанський.

У самопроголошених "республіках" вчергове готуються до нібито "наступу української армії" – цього разу з 15 березня. Журналіст зауважив, що це фейк. Адже якби дійсно існувала якась дата, то її точно ніхто не розголошував.

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Загострення відбувається і зараз

Казанський зауважив, що загострення на Донбасі почалось з лютого. Це можна пов'язати з введення санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука.

Телеканал Медведчука є медіа російського агента впливу. Таким чином Росія просто мстить Україні за введення санкцій проти своєї агентури,

– сказав представник ТКГ.

Єдине, що залишається Росії, як він наголосив, це загострювати ситуацію на фронті. Адже іншого важеля тиску на Україну, окрім військового, у країни-окупанта немає.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу