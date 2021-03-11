Україна повинна бути завжди готовою до наступу Росії, – Казанський
З початку лютого на Донбасі спостерігається загострення та збільшення кількості обстрілів. Водночас коли і чи буде повномасштабний наступ Росії на України – наразі невідомо.
Джерело:24 канал
Водночас виключати те, що Росія все ж піде в атаку – не можна. Таку думку в ефірі висловив представник Тристоронньої контактної групи в Мінську Денис Казанський.
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Україна повинна готуватись до наступу Росії
За його словами, це може статись будь-коли, тому Україна повинна бути готовою до цього.
Єдине, що може робити Україна в таких ситуаціях – це просто бути постійно готовою. Також – тримати у боєздатності Збройні сили, регулярно їх підсилювати новим озброєнням, закуповувати нову техніку, зокрема безпілотники,
– зазначив Казанський.
У самопроголошених "республіках" вчергове готуються до нібито "наступу української армії" – цього разу з 15 березня. Журналіст зауважив, що це фейк. Адже якби дійсно існувала якась дата, то її точно ніхто не розголошував.
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Загострення відбувається і зараз
Казанський зауважив, що загострення на Донбасі почалось з лютого. Це можна пов'язати з введення санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука.
Телеканал Медведчука є медіа російського агента впливу. Таким чином Росія просто мстить Україні за введення санкцій проти своєї агентури,
– сказав представник ТКГ.
Єдине, що залишається Росії, як він наголосив, це загострювати ситуацію на фронті. Адже іншого важеля тиску на Україну, окрім військового, у країни-окупанта немає.
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