Україна повинна бути в НАТО, – Кравчук

Леонід Кравчук заявив, що членство України в НАТО є єдиним шляхом до збереження незалежності держави. Наша країна повинна робити все для того, щоб незабаром увійти до Альянсу.

Що заявив Кравчук про НАТО

Іншого варіанту для України немає. Оскільки сьогодні, за словами лідера Української делегації для участі в ТКГ Кравчука, наша держава захищає свою землю від російського агресора.

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Україна повинна працювати й виконувати те, що передбачено планом НАТО. Повинна робити все, щоб незабаром увійти до Альянсу,

– заявив політик.

Він наголосив, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як в СРСР, де головним ворогом було НАТО".

За словами Кравчука, він "особисто поламав себе" та зрозумів, що Україна повина перебувати в НАТО: "Час настав, і НАТО, я переконаний, працює на Україну".

Ставлення Кравчука до НАТО у 2006 році

У 2006 році політик створив проросійський опозиційний блок "Не так!". До речі, до його складу увійшли кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич та інші.

Партія виступала проти вступу України до НАТО.

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