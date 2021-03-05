Україна повинна бути в НАТО, – Кравчук

Джерело:"Право на владо" на 1+1
Леонід Кравчук заявив, що членство України в НАТО є єдиним шляхом до збереження незалежності держави. Наша країна повинна робити все для того, щоб незабаром увійти до Альянсу.
Іншого варіанту для України немає. Оскільки сьогодні, за словами лідера Української делегації для участі в ТКГ Кравчука, наша держава захищає свою землю від російського агресора.
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Україна повинна працювати й виконувати те, що передбачено планом НАТО. Повинна робити все, щоб незабаром увійти до Альянсу,
– заявив політик.
Він наголосив, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як в СРСР, де головним ворогом було НАТО".
За словами Кравчука, він "особисто поламав себе" та зрозумів, що Україна повина перебувати в НАТО: "Час настав, і НАТО, я переконаний, працює на Україну".
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