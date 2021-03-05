Україна повинна бути в НАТО, – Кравчук
Леонід Кравчук заявив, що членство України в НАТО є єдиним шляхом до збереження незалежності держави. Наша країна повинна робити все для того, щоб незабаром увійти до Альянсу.
Джерело:"Право на владо" на 1+1
Що заявив Кравчук про НАТО
Іншого варіанту для України немає. Оскільки сьогодні, за словами лідера Української делегації для участі в ТКГ Кравчука, наша держава захищає свою землю від російського агресора.
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Україна повинна працювати й виконувати те, що передбачено планом НАТО. Повинна робити все, щоб незабаром увійти до Альянсу,
– заявив політик.
Він наголосив, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як в СРСР, де головним ворогом було НАТО".
За словами Кравчука, він "особисто поламав себе" та зрозумів, що Україна повина перебувати в НАТО: "Час настав, і НАТО, я переконаний, працює на Україну".
Ставлення Кравчука до НАТО у 2006 році
- У 2006 році політик створив проросійський опозиційний блок "Не так!". До речі, до його складу увійшли кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич та інші.
- Партія виступала проти вступу України до НАТО.
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