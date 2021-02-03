Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Так, у країні знову введуть зелену, жовту, помаранчеву та червону зони карантину.

Джерело: 24 канал

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 3 лютого.

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Що сказав Шмигаль

Ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідеміологічної небезпеки. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що попросить МОЗ провести роз'яснення щодо критеріїв за якими визначатимуть до якої зони належатиме певний регіон.

Шмигаль закликав представників місцевої влади не закривати очі на порушення карантину, а дбати про здоров'я людей: "Прошу всіх залишатися максимально обачними".

Локдаун був ефективним, – Шмигаль

За словами Шмигаля, в Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу.

"Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним", – підкреслив прем'єр-міністр.

Він зауважив, що у медзакладах України перебуває до 18,3 тисячі госпіталізованих з підозрою або діагнозом COVID-19. У грудні ж кількість пацієнтів становила понад 28 тисяч людей.

Зверніть увагу! В Україні наразі діє загальнонаціональний карантин. Він передбачає обмеження помаранчевої зони для всієї країни. Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував на необхідності повернення до адаптивного карантину. Все тому, що ситуація у деяких областях дозволяє послабити обмеження.