Україна планує повернутися до 5 сценаріїв щодо Донбасу

Джерело:24 канал
Секретар РНБО Олексій Данілов підбив підсумки засідання очолюваного ним відомства. За його словами, там розглянули повернення до 5 сценаріїв щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це Данілов розповів під час брифінгу за підсумками засідання РНБО. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського 19 лютого.
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Секретар РНБО підкреслив: є ситуація щодо повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли запроваджували 5 сценаріїв на території окупованого Донбасу. І зараз ці 5 сцеріїв будуть піднімати.
Відповідним структурам і відповідним посадовцям президент України дав вказівку переглянути всі ці речі. І за необхідності зробити нові поправки та нові реакції. Наші військові у будь-який момент є готовими до закритого засідання в разі необхідності з цього приводу,
– зауважив Данілов.
За його словами, вищевказане доручення від президента отримали, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.
"Вони повинні мати це питання на контролі. Вони зараз повертаються до цього рішення, роблять аналіз ситуації, яка прийшла після 5 грудня 2019 року. І у відповідний спосіб готують нове засідання РНБО щодо цієї теми", – констатував він.
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