Україна планує повернутися до 5 сценаріїв щодо Донбасу
Секретар РНБО Олексій Данілов підбив підсумки засідання очолюваного ним відомства. За його словами, там розглянули повернення до 5 сценаріїв щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Джерело:24 канал
Про це Данілов розповів під час брифінгу за підсумками засідання РНБО. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського 19 лютого.
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Докладніше про заяву Данілова
Секретар РНБО підкреслив: є ситуація щодо повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли запроваджували 5 сценаріїв на території окупованого Донбасу. І зараз ці 5 сцеріїв будуть піднімати.
Відповідним структурам і відповідним посадовцям президент України дав вказівку переглянути всі ці речі. І за необхідності зробити нові поправки та нові реакції. Наші військові у будь-який момент є готовими до закритого засідання в разі необхідності з цього приводу,
– зауважив Данілов.
За його словами, вищевказане доручення від президента отримали, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.
"Вони повинні мати це питання на контролі. Вони зараз повертаються до цього рішення, роблять аналіз ситуації, яка прийшла після 5 грудня 2019 року. І у відповідний спосіб готують нове засідання РНБО щодо цієї теми", – констатував він.
Що ще говорив секретар РНБО
- На превеликий жаль, останнім часом українська сторона фіксує значне збільшення порушень режиму припинення вогню та активізацію ворожих снайперів.
- Тому така ситуація вимагала негайної реакції з боку керівництва держави.
- Члени РНБО заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.
- Рішення, ухвалені на засіданні, мають гриф "таємно", тому їх не можна розголошувати.
Що цьому передувало: важливий момент
- В листопаді 2020 року українська делегація у ТКГ представила "План дій щодо Донбасу". Він складається з 5 основних пунктів.
- Зокрема, слід вивести всі незаконні збройні формування з території України на початку 2021 року.
- Росія має припинити видавати російські паспорти на окупованій території, а Україна – відновити контроль над своєю ділянкою українсько-російського кордону.
- На Донбасі збільшиться чисельність місії ОБСЄ в 4 рази. І лише після цього на окупованих територіях пройдуть місцеві вибори.
- Але Росія заявила, що це суперечить мінським домовленостям.
План України щодо Донбасу: 5 основних кроків / Інфографіка 24 каналу
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