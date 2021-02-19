Секретар РНБО Олексій Данілов підбив підсумки засідання очолюваного ним відомства. За його словами, там розглянули повернення до 5 сценаріїв щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це Данілов розповів під час брифінгу за підсумками засідання РНБО. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського 19 лютого.

Зверніть увагу Яка це в біса провокація, це – війна: Кравчук про ситуацію на Донбасі та п'яту колону

Докладніше про заяву Данілова

Секретар РНБО підкреслив: є ситуація щодо повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли запроваджували 5 сценаріїв на території окупованого Донбасу. І зараз ці 5 сцеріїв будуть піднімати.

Відповідним структурам і відповідним посадовцям президент України дав вказівку переглянути всі ці речі. І за необхідності зробити нові поправки та нові реакції. Наші військові у будь-який момент є готовими до закритого засідання в разі необхідності з цього приводу,

– зауважив Данілов.

За його словами, вищевказане доручення від президента отримали, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

"Вони повинні мати це питання на контролі. Вони зараз повертаються до цього рішення, роблять аналіз ситуації, яка прийшла після 5 грудня 2019 року. І у відповідний спосіб готують нове засідання РНБО щодо цієї теми", – констатував він.

Що ще говорив секретар РНБО

На превеликий жаль, останнім часом українська сторона фіксує значне збільшення порушень режиму припинення вогню та активізацію ворожих снайперів.

Тому така ситуація вимагала негайної реакції з боку керівництва держави.

Члени РНБО заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

Рішення, ухвалені на засіданні, мають гриф "таємно", тому їх не можна розголошувати.

Зауважимо! Від початку 2021 року окупанти все частіше почали стріляти прицільно по українських позиціях. Спершу було багато поранених, а потім почалися й жертви. За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників. Через загострення на передову їздили Володимир Зеленський і Руслан Хомчак. Також скликали термінові засідання ТКГ.

Що цьому передувало: важливий момент

В листопаді 2020 року українська делегація у ТКГ представила "План дій щодо Донбасу". Він складається з 5 основних пунктів.

Він складається з 5 основних пунктів. Зокрема, слід вивести всі незаконні збройні формування з території України на початку 2021 року.

на початку 2021 року. Росія має припинити видавати російські паспорти на окупованій території, а Україна – відновити контроль над своєю ділянкою українсько-російського кордону.

На Донбасі збільшиться чисельність місії ОБСЄ в 4 рази. І лише після цього на окупованих територіях пройдуть місцеві вибори.

Але Росія заявила, що це суперечить мінським домовленостям.



План України щодо Донбасу: 5 основних кроків / Інфографіка 24 каналу