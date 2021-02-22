Не відступати перед шантажем: Україна і Польща просять Байдена зупинити "Північний потік-2"

Збіґнєв Рау та Дмитро Кулеба просять президента США Джо Байдена зупинити будівництво "Північного потоку-2". За словами політиків, Захід не може дозволити собі відступити перед обличчям російського шантажу.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау опублікували спільне звернення до Байдена.

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Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту,

– мовиться у заяві.

У випадку успішної реалізації "Північного потоку-2" Росія зможе переконувати Україну, що країни Заходу доволі байдуже ставляться до власних принципів.

Зрештою, Росія може заявити, що Заходу байдуже на безпеку та процвітання України.