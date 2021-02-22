Не відступати перед шантажем: Україна і Польща просять Байдена зупинити "Північний потік-2"
Збіґнєв Рау та Дмитро Кулеба просять президента США Джо Байдена зупинити будівництво "Північного потоку-2". За словами політиків, Захід не може дозволити собі відступити перед обличчям російського шантажу.
Джерело:Politico
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау опублікували спільне звернення до Байдена.
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Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту,
– мовиться у заяві.
У випадку успішної реалізації "Північного потоку-2" Росія зможе переконувати Україну, що країни Заходу доволі байдуже ставляться до власних принципів.
Зрештою, Росія може заявити, що Заходу байдуже на безпеку та процвітання України.
"Північний потік-2": останні новини
- Конгрес просив адміністрацію Джо Байдена відзвітуватися щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Водночас Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо проєкту.
- Кулеба зауважив, що "вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність, водночас Кремль надалі викидає мільярди".
- Служби зовнішньої розвідки заявили, що Росія намагається добудувати газопровід до 12 червня.
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