Україна почала здійснювати моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках. Відповідний закон набув чинності 1 січня 2021 року.

Його ухвалення стало передумовою для здійснення заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Вони ґрунтуються, зокрема, на досвіді ЄС, наголосив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

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Мовиться, наприклад, про запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Для цього потрібне створення порядку моніторингу за емісією парникових газів, а також ведення звітності.

Важливо, що чинний закон створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів. Вона, зокрема, дасть можливість:

отримувати точну інформацію щодо обсягів емісії парникових газів від виробничих установок

забезпечити контроль за викидами, а також мати змогу їх обмежувати;

впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів.

Держекоінспекція вивчатиме усі необхідні дані щодо викидів у звітах та планах моніторингу. Після того, як підприємства подали відповідні документи, ДЕІ має право ініціювати позапланову перевірку.

Що варто знати про парникові гази

У атмосфері вони відіграють ту ж роль, що й скляні стінки оранжереї – пропускають частину сонячного проміння і утримують його над землею. Завдяки цьому тепло не розсіюється довкола всієї планети.

Такі властивості притаманні лише невеликій групі атмосферних газів, зокрема, двоокису вуглецю та метану. Щоб забезпечити терморегуляторне явище, достатньо їхньої невеликої кількості.

Важливо! Якщо ж дія парникового ефекту надлишкова, стінки стають надто товстими і в оранжереї, як і на землі, стає щораз гарячіше. Тож стежити за цим – вкрай важливо.