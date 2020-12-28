Україна планує вийти із ще однієї угоди СНД: якої саме
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вихід України з угоди СНД про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок. В уряді наголосили, що вона становить загрозу національним інтересам України.
Деталі рішення уряду
Відповідний документ схвалили на позачерговому засіданні Кабміну 28 грудня, пише 24 канал.
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Угода, з якої хоче вийти Україна, передбачає створення єдиної системи фельд'єгерського зв'язку. Вона призначена для передачі особливо важливої, секретної та іншої службової кореспонденції між учасниками СНД.
Оскільки центральним транзитним пунктом є Москва, то виконання передбачених зобов'язань може становити загрозу націнтересам України. Це також створює загрозу життю і здоров'ю українських фельд'єгерів, які перебувають під час доставки кореспонденції в Росії.
До речі, тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада.
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