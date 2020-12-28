Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вихід України з угоди СНД про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок. В уряді наголосили, що вона становить загрозу національним інтересам України.

Деталі рішення уряду

Відповідний документ схвалили на позачерговому засіданні Кабміну 28 грудня, пише 24 канал.

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Угода, з якої хоче вийти Україна, передбачає створення єдиної системи фельд'єгерського зв'язку. Вона призначена для передачі особливо важливої, секретної та іншої службової кореспонденції між учасниками СНД.

Оскільки центральним транзитним пунктом є Москва, то виконання передбачених зобов'язань може становити загрозу націнтересам України. Це також створює загрозу життю і здоров'ю українських фельд'єгерів, які перебувають під час доставки кореспонденції в Росії.

Враховуючи збройну агресію Росії проти України, виконання зобов'язань несе загрозу національним інтересам України. Угода надає потенційну можливість доступу до документів під час їх перебування на території РФ,

– сказав представник уряду в Раді Василь Мокан.

До речі, тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

Зверніть увагу! Раніше Україна денонсувала три угоди з СНД у сфері атомної енергії. Крім того, в листопаді президент Володимир Зеленський погодив вихід України з договору СНД про проведення узгодженої монопольної політики.