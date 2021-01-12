Новообрана президентка Молдови Майя Санду 12 січня здійснила свій перший закордонний візит саме в Україну. Це ключова історія, тому що визначається певне стратегічне партнерство з тими країнами, до яких першими їде президент. Тому для нашої держави – це нова історія, початок великої стратегічної гри Молдови та України.

Цього не було за Ігоря Додона, який був проросійським президентом і дозволяв визнавати Крим російською територією. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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"Україна, як сусідка, в планах Молдови відіграє стратегічне значення", – зазначив він.

Особливо це стосується питань безпеки, тому що Придністров'я часто показують як певну модель для Донбасу. Але політолог зауважив, що там відбувся не тільки військовий конфлікт, який не врегульований і досі.

Але і політичний, адже не визначено статус самого Придністров'я. І десь з цієї перспективи представляють і історію з Донбасом. "Тому візит, попри економічні, торговельні зв'язки має ключове значення. Адже Україна виходить на новий виток стосунків з південним сусідом", – пояснив Тарас Семенюк.

Чому врегулювання конфлікту в Придністров'ї важливе для України

Він пригадав заяву президентка Майї Санду щодо Придністров'я. Очільниця Молдови вимагає, аби російські війська залишили територію регіону. Мовиться про 14 бригаду російських регулярних військ, які фактично 30 років тому взяли участь в цьому так званому збройному конфлікті.

Я поки не розумію, яким чином цих так званих миротворців видворити з Молдови. Тому що на основі мирної угоди, де Україна теж відіграє певну спостережну роль, є порозуміння того, що "ми маємо бути на цій території", але немає статусу Придністров'я,

– прокоментував політолог.

За його словами, Україну це хвилює, тому що поряд є Одеська область, яка завжди була транзитним коридором для росіян щодо поставок провіанту і зброї для Придністров'я. Тому зараз цей транзит закритий.

Крім того, закритий навіть повітряний простір. І росіяни в тому регіоні є відірвані від реалій, які їм потрібні.

На думку Тараса Семенюка, щодо цієї ситуації може тривати певний діалог. Хоча він і додав, що поки не бачить, яким чином саме можна реалізувати план президентки Молдови щодо видворення російських військ з Придністров'я.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 12 січня 2021 року зустрівся з очільницею Молдови Майєю Санду. Лідери держав обговорили низку важливих питань, зокрема висловили свою позицію щодо Донбасу і Придністров'я. Про що говорили президенти – читайте за посиланням.

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