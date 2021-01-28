Росія стала аутсайдером: Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції

Упродовж 2020 року Україна піднялася на 9 позицій у світовому рейтингу сприйняття корупції. Наразі країна отримала 33 бали з можливих 100.

Джерело: Transparency International

У рейтингу сприйняття корупції Україна розташувалася на 117 позиції, поруч з Єгиптом, Непалом та Замбією. Ці країни також отримали по 33 бали.

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Що відбувається у сусідніх країнах

Серед країн-сусідів найближче до України перебуває Молдова. Вона має 34 бали і посідає 115 позицію.

У порівнянні з 2019 суттєво покращили свої позиція Білорусь (47 балів, 63 позиція) та Росія (30 балів, 129 позиція).

Росія – остання сусідня країна, яку у рейтингу сприйняття корупції випереджує Україна.

Угорщина та Румунія отримали по 44 бали та поділили 69 позицію. Ці країни упродовж 2020 року не змінили свої показники.

Словаччина втратила у рейтингу 1 бал. Польща – 2 бали.

Що у TI кажуть про Україну

Покращення на 3 бали не є суттєвим.

Позитивні показники найкраще оцінювати у комплексі за декілька років. Це свідчитиме, що у країні проводять системну та постійну боротьбу з корупцією.

Покращити свої показники у 2020 році Україні допомогли "запуск Вищого антикорупційного суду з відповідною підсудністю та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції".

Також позитивний вплив на боротьбу з корупцією в Україні мали антикорупційні зміни, які впровадили під час "турборежиму" Верховної Ради IX скликання. Зокрема, законодавчі норми щодо надання права самостійно здійснювати негласні слідчі дії для НАБУ, повернення відповідальності за незаконне збагачення, посилення захисту викривачів та необхідні зміни у сфері публічних закупівель.

Водночас у 2020 році Україну ослабили тиск на антикорупційні органи та конституційна криза.

Окрім того, упродовж року в Україні почастішали напади на активістів.

У комплексі це може призвести до погіршення показників країни у 2021 році.

Лідирують у списку Нова Зеландія та Данія. Вони отримали по 88 балів зі 100 можливих. Останні позиції у рейтингу посідають Сирія (14 балів), Сомалі (12 балів) та Південний Судан (12 балів)Transparency International – міжнародна організація, яка бореться з корупцією по цілому світу. Має свої представництва у багатьох країнах. Зокрема, в Україні.