Україна посіла 25 місце у рейтингу найкращих армій світу, укладеному міжнародною компанією Global Firepower. Минулого року ЗСУ були на 27 позиції. Лідером рейтингу стали США.

Позиція України – між В'єтнамом та Таїландом. Про це мовиться у повідомленні на сайті Global Firepower.

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Топ-10 найпотужніших армій світу

США;

Росія;

Китай;

Індія;

Японія;

Південна Корея;

Франція;

Велика Британія;

Бразилія;

Пакистан.

Загалом експерти компанії оцінили армії 138 країн.

Показники, за якими складали рейтинг:

Чисельність армії.

Авіація.

Сухопутні війська.

Військово-морські сили.

Природні ресурси.

Логістика.

Фінансове забезпечення.

Географія.

Важливо! Україна здобула у рейтингу показник 0,4413. Ідеальним вважається показник 0,0000. У лідерів США – 0,0721.

Українську армію наближають до стандартів НАТО

Зазначимо, що нещодавно Кабмін вніс зміни у проходження військової служби в Збройних Силах України. Наказ підписав президент Володимир Зеленський. Ці нововведення мають наблизити українську армію до стандартів НАТО. Детальніше про зміни можна прочитати тут.