Україна піднялась у рейтингу найпотужніших армій світу: яке місце посідають ЗСУ
Україна посіла 25 місце у рейтингу найкращих армій світу, укладеному міжнародною компанією Global Firepower. Минулого року ЗСУ були на 27 позиції. Лідером рейтингу стали США.
Позиція України – між В'єтнамом та Таїландом. Про це мовиться у повідомленні на сайті Global Firepower.
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Топ-10 найпотужніших армій світу
- США;
- Росія;
- Китай;
- Індія;
- Японія;
- Південна Корея;
- Франція;
- Велика Британія;
- Бразилія;
- Пакистан.
Загалом експерти компанії оцінили армії 138 країн.
Показники, за якими складали рейтинг:
- Чисельність армії.
- Авіація.
- Сухопутні війська.
- Військово-морські сили.
- Природні ресурси.
- Логістика.
- Фінансове забезпечення.
- Географія.
Українську армію наближають до стандартів НАТО
Зазначимо, що нещодавно Кабмін вніс зміни у проходження військової служби в Збройних Силах України. Наказ підписав президент Володимир Зеленський. Ці нововведення мають наблизити українську армію до стандартів НАТО. Детальніше про зміни можна прочитати тут.
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