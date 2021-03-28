28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу. Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.

Цей порядок встановив Кабінет Міністрів України 13 травня 1996 року постановою за номером 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У такий спосіб порядок обчислення часу намагалися узгодити з європейським.

Тут детальніше Коли та як переводять годинники: перехід на літній час 2021

Порядок обчислення часу в Україні

На території України – другий часовий пояс (час за Києвом).

Поки що стрілку годинника переводять двічі на рік.

Спершу – в останню неділю березня о 3:00 годині на одну годину вперед.

Потім – в останню неділю жовтня о 4:00 годині на одну годину назад.

Чому Україну можуть перевести на зимовий час, а не на літній: 24 канал підготував цікаві факти.

У 2021 році перехід на літній час відбувся

28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу.

Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.

Але зараз ми не знаємо, чи далі Україні буде переводити годинники.

Законопроєкт про скасування цього перебуває на розгляді Верховної Ради.

Варто знати Літній час в Україні: в Укрзалізниці розповіли про зміни у графіку поїздів