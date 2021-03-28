Україна перейшла на літній час
28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу. Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.
Джерело:24 канал
Цей порядок встановив Кабінет Міністрів України 13 травня 1996 року постановою за номером 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У такий спосіб порядок обчислення часу намагалися узгодити з європейським.
Тут детальніше Коли та як переводять годинники: перехід на літній час 2021
Порядок обчислення часу в Україні
- На території України – другий часовий пояс (час за Києвом).
- Поки що стрілку годинника переводять двічі на рік.
- Спершу – в останню неділю березня о 3:00 годині на одну годину вперед.
- Потім – в останню неділю жовтня о 4:00 годині на одну годину назад.
У 2021 році перехід на літній час відбувся
- 28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу.
- Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.
- Але зараз ми не знаємо, чи далі Україні буде переводити годинники.
- Законопроєкт про скасування цього перебуває на розгляді Верховної Ради.
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