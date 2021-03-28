Україна перейшла на літній час

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Джерело:

24 канал

28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу. Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.

Цей порядок встановив Кабінет Міністрів України 13 травня 1996 року постановою за номером 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У такий спосіб порядок обчислення часу намагалися узгодити з європейським.

Тут детальніше Коли та як переводять годинники: перехід на літній час 2021

Порядок обчислення часу в Україні

  • На території України – другий часовий пояс (час за Києвом).
  • Поки що стрілку годинника переводять двічі на рік.
  • Спершу – в останню неділю березня о 3:00 годині на одну годину вперед.
  • Потім – в останню неділю жовтня о 4:00 годині на одну годину назад.
Чому Україну можуть перевести на зимовий час, а не на літній: 24 канал підготував цікаві факти.

У 2021 році перехід на літній час відбувся

  • 28 березня 2021 року о 3:00 за Києвом в Україні скасовано дію зимового часу.
  • Усі годинники у країні перевели стрілки на одну годину вперед.
  • Але зараз ми не знаємо, чи далі Україні буде переводити годинники.
  • Законопроєкт про скасування цього перебуває на розгляді Верховної Ради.

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