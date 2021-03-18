Україна перейматиме досвід Німеччини у реструктуризації вугільних регіонів, – Шмигаль
Денис Шмигаль 18 березня зустрівся з президентом ландтагу Північний Рейн-Вестфалія Андре Купером. Політики обговорили обмін досвідом у питаннях децентралізації та у сфері трансформації вугільних регіонів.
Джерело:Кабінет Міністрів
Зустріч чиновників відбулася у межах офіційного візиту прем'єр-міністра України Шмигаля до Німеччини.
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Що заявив Шмигаль
Очільник уряду відзначив важливу роль німецької сторони у послідовній підтримці України у проведенні реформ у сфері децентралізації.
Він наголосив на тому, що наша держава зацікавлена в обміні досвідом із німецькими партнерами у сфері реструктуризації вугільних регіонів, їх відновленню та перетворенню на енергоефективні населені пункти. Північний Рейн-Вестфалія, за словами Шмигаля, успішно подолав відповідні виклики.
У жовтні минулого року Північний Рейн-Вестфалія відвідала українська делегація, яка мала змогу на практиці ознайомитися з процесом закриття шахт і трансформації вугільних регіонів. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо вийти на конкретні проєкти,
– сказав прем'єр.
Співпраця України та Північного Рейн-Вестфалія
Шмигаль нагадав, що активізація міжрегіонального співробітництва з федеральною землею розпочалась у 1996 році. Тоді Дніпропетровська ОДА та Північний Рейн-Вестфалія підписали Договір про регіональне співробітництво в економічній сфері.
Шмигаль зустрівся з Андре Купером / Фото уряду
Прем'єр-міністр також підкреслив важливість створення рік тому неформальної робочої комісії Харківська область – Північний Рейн-Вестфалія із взаємодії в авіа- та космічній сферах. Це сприятиме ухваленню Договору про регіональне співробітництво з Харківщиною.
Маємо в Україні та землі Північний Рейн-Вестфалія низку міст, що розвивають побратимську співпрацю. Це важливо з точки зору ефективного впровадження в Україні реформи децентралізації й місцевого самоврядування,
– заявив Шмигаль.
Андре Купер відзначив, що Північний Рейн-Вестфалія готовий ділитися досвідом з Україною в питанні справедливої трансформації вугільних регіонів.
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