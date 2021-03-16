Українська делегація в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи 16 березня перервала засідання. Україна вимагає заборонити участь експертів так званих "ДНР" та "ЛНР" у переговорах.

Про це повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш. Він розповів, що робоча група з політичних питань 16 березня працювала лише 1 годину.

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Україна попросила про перерву

На прохання української сторони модератор групи від ОБСЄ посол П'єр Морель оголосив перерву.

Ніякого демаршу, просто Україна попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову,

– зазначив Гармаш.

За його словами, Пирогову в Україні на 10 років засудили за тероризм, крім того, вона перебуває у розшуку. "Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу", – уточнив представник Донецька.

Морель заявив про відсутність компетенції, тому українська сторона попросила перерву, аби це питання врегулювала сама ТКГ.

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Гармаш додав, що представник ОБСЄ пояснює участь людей з так званих "ЛНР" та "ДНР" "начебто усталеною практикою, яка стала такою, оскільки "глава української делегації Леонід Кравчук нібито активно не протестує".

Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно підіймає ці питання на ТКГ,

– наголосив Гармаш.

Він пояснив, що Кравчук не мовчить, але, "і черевиком по столу не стукає". Представник Донецька припустив, що саме жорстка позиція була б для ОБСЄ приводом для реакції.

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