Україна в ПАРЄ: Мезенцева розповіла про позицію української делегації щодо Росії

Українська делегація у ПАРЄ планує підтримувати на порядку денному тему Криму та російської агресії. Як пояснила голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева, для України Росія залишається бути країною-агресором, з якою в нас триває війна.

І відновлення контактів з Росією можливе лише після повернення усіх окупованих територій Україні. Про це Мезенцева сказала в інтерв'ю, яке опублікували на сайті "Слуги народу".

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Мезенцева нагадала, що Росію "повертали" до ПАРЄ задля діалогу, якого не було. Натомість для України головне – постійно підтримувати на порядку денному тему Криму та російської агресії.

Ми залишаємося на форпості українських інтересів. Для нас Росія – це країна-агресор, країна, з якою ми воюємо сьомий рік,

– підкреслила вона.

Політикиня зауважила, що відновлення контактів з РФ можливі лише після:

повернення усіх окупованих територій Україні,

проведення демілітаризації,

виплат справедливих компенсацій.

Про стратегію України

Мезенцева сказала, що українська делегація має стратегію, яка полягає у підтримці теми Криму та прав людини. Також голова делегації згадала і про Кримську платформу, яка діятиме не лише в Україні, але й на міжнародних майданчиках.

Ми будемо про цю ініціативу інформувати потенційних партнерів – депутатів ПАРЄ, щоб вони до неї долучалися. З колегами вирішили, що ситуацію на півострові ми повинні виділити в інший вимір і активно працювати за цим треком,

– зазначила Мезенцева.

За її словами, українська делегація також буде працювати над:

поглибленням інтеграції (цей напрямок передбачає фактично створення реальних треків для співробітництва, які будуть працювати);

поглибленням співпраці в інформаційній сфері (є думки про створення міжнародного Центру з протидії пропаганді);

розширенням інтеграції (залучення нових членів).

Зимова сесія Асамблеї відбудеться 25 – 29 січня. Вона вирізнятиметься своїм особливим форматом, адже делегати зможуть бути фізично присутніми у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.