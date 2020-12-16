Доступ до масової вакцинації від коронавірусу українці можуть отримати щонайраніше у квітні 2022 року. Однак якщо у світі розвиватиметься несприятливий сценарій подій, масова вакцинація в Україні відбудеться у 2023 році.

Експерти з Великої Британії розділили усі країни світу на 4 зони: зелену, салатову, помаранчеву та червону. Про це повідомляє The Economist. Актуально План вакцинації проти COVID-19 пройшов комітет Ради: що відомо про майбутню вакцинацію Події ґрунтується на ймовірних датах, коли жителі цих країн зможуть отримати масовий доступ до вакцини від коронавірусу. Україна єдиною з країн Європи опинилася у червоній зоні. Там же перебувають більшість країн Африки. До зеленої зони віднесли США, країни Європи та Китай. Що кажуть в Україні В Україні шанси людей отримати вакцину оцінюють набагагто оптимістичніше.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що перші 8 мільйонів вакцин Україна отримає упродовж перших 6 місяців 2021 року.

Вже відомо, що першими безкоштовну вакцину отримають медики, які працюють із зараженими коронавірусом. Наступними на черзі перебувають усі інші медичні працівники, а також освітяни та військові.

Згодом розпочнеться процес вакцинації інших категорій населення, які перебувають у підвищеній групі ризику. Наразі це 20 мільйонів українців.

У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають усі українці. 4 зони для вакцинації /The Economist