Україна отримає вакцину від COVID-19 після 2022 року, – The Economist
Доступ до масової вакцинації від коронавірусу українці можуть отримати щонайраніше у квітні 2022 року. Однак якщо у світі розвиватиметься несприятливий сценарій подій, масова вакцинація в Україні відбудеться у 2023 році.
Експерти з Великої Британії розділили усі країни світу на 4 зони: зелену, салатову, помаранчеву та червону. Про це повідомляє The Economist.
Актуально План вакцинації проти COVID-19 пройшов комітет Ради: що відомо про майбутню вакцинацію
Події ґрунтується на ймовірних датах, коли жителі цих країн зможуть отримати масовий доступ до вакцини від коронавірусу.
Україна єдиною з країн Європи опинилася у червоній зоні. Там же перебувають більшість країн Африки.
До зеленої зони віднесли США, країни Європи та Китай.
Що кажуть в Україні
- В Україні шанси людей отримати вакцину оцінюють набагагто оптимістичніше.
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що перші 8 мільйонів вакцин Україна отримає упродовж перших 6 місяців 2021 року.
- Вже відомо, що першими безкоштовну вакцину отримають медики, які працюють із зараженими коронавірусом. Наступними на черзі перебувають усі інші медичні працівники, а також освітяни та військові.
- Згодом розпочнеться процес вакцинації інших категорій населення, які перебувають у підвищеній групі ризику. Наразі це 20 мільйонів українців.
- У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають усі українці.
4 зони для вакцинації /The Economist
Поділитися новиною