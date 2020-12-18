Україна отримає наступний транш від МВФ на початку 2021 року. Вже з 21 грудня в Україні розпочне роботу місія МВФ.

Співробітництво сторін триватиме. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал. Актуально Місія МВФ почне роботу в Україні вже у грудні: як відреагував Зеленський Ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться,

– наголосив Шмигаль. Що відомо про місію МВФ в Україні Перший етап місії МВФ в Україні триватиме з 21 до 23 грудня. Роботу проводитимуть у форматі stand-by. Процес відновлять вже у січні 2021 року після новорічних свят. Президент України Володимир Зеленський привітав повідомлення про початок роботи місії. Український лідер наголосив, що "Україна залишається надійним партнером МВФ".