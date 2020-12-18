Україна отримає транш від МВФ вже на початку наступного року, – Шмигаль
Україна отримає наступний транш від МВФ на початку 2021 року. Вже з 21 грудня в Україні розпочне роботу місія МВФ.
Співробітництво сторін триватиме. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
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Ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться,
– наголосив Шмигаль.
Що відомо про місію МВФ в Україні
- Перший етап місії МВФ в Україні триватиме з 21 до 23 грудня.
- Роботу проводитимуть у форматі stand-by.
- Процес відновлять вже у січні 2021 року після новорічних свят.
- Президент України Володимир Зеленський привітав повідомлення про початок роботи місії. Український лідер наголосив, що "Україна залишається надійним партнером МВФ".
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