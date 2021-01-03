Державна прикордонна служба України отримає ще 10 гелікоптерів Airbus Н125. Вони приблизно у 4 – 5 разів економніші, ніж Мі-8, які є власністю відомства.

Перші 2 гвинтокрили від Airbus Н125 прилетіли в Київ ще у січні 2020 року. Про це повідомляє ДПСУ.

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За даними пресслужби, впродовж року нові гвинтокрили довели свою ефективність та економічність. За цей час ними користувалися близько 460 годин. Здебільшого гелікоптери застосовували для навчання льотного та технічного складів.

Навчання нерідко поєднували з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України,

– повідомили у ДПСУ.

У пресслужбі заявили, що вже підготували 6 фахівців, які пілотуватимуть новими гвинтокрилами. Ще 64 особи – механіки, які забезпечуватимуть належний технічний стан гелікоптерів для їхньої ефективної експлуатації.



Гвинтокрил / Фото ДПСУ



Новий гелікоптер для прикордонників / Фото ДПСУ

Де розміщені ангари для гвинтокрилів

У 2020 році для гелікоптерів Н125 облаштували 2 ангари у Харківській області, а також по одному ангару в Сумській області та в Києві. За даними пресслужби, наразі тривають підготовчі роботи для спорудження ангара у Чернігівській області.

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У ДПСУ очікують, що 10 нових гелікоптерів прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та морської економічної зони України.

Довідка. Загалом в Україні очікують отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125. Усе відбуватиметься у рамках міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.