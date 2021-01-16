Сухопутні війська Збройних сил України отримали від Сполучених Штатів Америки 20 нових військових автомобілів Humvee. А для Військово-морських сил американці передали 84 човни.

Сполучені Штати Америки передали Збройним силам України чергову партію допомоги – у формі військової техніки. Про це розповіло у твіттері посольство США у Києві 15 січня.

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Отримання техніки – броньованих автомобілів та човнів – відбулося у рамках ініціативи сприяння безпеці України з боку США.

Яку військову техніку отримала Україна від США 15 січня

Для Сухопутних військ Збройних сил України та Сил спеціальних операцій – 20 бронемашин Humvee.

Для українських Військово-морських сил – 84 човни.

Також у найближчі 6 місяців Україна отримає від США ще 3 патрульні катери класу Island. Тож українські ВМС матимуть дивізіон з 5 таких катерів. Українські моряки вже поїхали до США, аби за 10 тижнів вивчитися ними керувати.

Зверніть увагу: Конгрес США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет. У документі запланували виділити на військові потреби 740 мільярдів доларів. 250 мільйонів заклали й на військову допомогу Україні.



До слова, аби затвердити його, конгресменам довелося долати вето президента Дональда Трампа. Тому не подобалося, що оборонний бюджет США нагадує "подарунок для Росії й Китаю".

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