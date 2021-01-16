Україна отримала від США понад 100 одиниць військової техніки
Сухопутні війська Збройних сил України отримали від Сполучених Штатів Америки 20 нових військових автомобілів Humvee. А для Військово-морських сил американці передали 84 човни.
Сполучені Штати Америки передали Збройним силам України чергову партію допомоги – у формі військової техніки. Про це розповіло у твіттері посольство США у Києві 15 січня.
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Отримання техніки – броньованих автомобілів та човнів – відбулося у рамках ініціативи сприяння безпеці України з боку США.
Яку військову техніку отримала Україна від США 15 січня
- Для Сухопутних військ Збройних сил України та Сил спеціальних операцій – 20 бронемашин Humvee.
- Для українських Військово-морських сил – 84 човни.
Також у найближчі 6 місяців Україна отримає від США ще 3 патрульні катери класу Island. Тож українські ВМС матимуть дивізіон з 5 таких катерів. Українські моряки вже поїхали до США, аби за 10 тижнів вивчитися ними керувати.
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