Україна отримала від Латвії сучасні бронеавтомобілі для ЗСУ: фото

ЗСУ отримали від Латвії медичні легкоброньовані автомобілі, їх передадуть військовим медикам. Представники країни вкотре запевнили Україну у своїй підтримці.

Церемонія зустрічі за участі міністра оборони України Андрія Тарана, латвійського посла Юріса Пойканса та заступника глави ОП Романа Машовця відбулася 24 лютого.

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Таран наголосив, що підтримка закордонних партнерів дозволяє Україні посилювати спроможності військово-медичної служби. Адже потреба у спеціалізованій техніці є постійною та нагальною.



Такий вигляд мають бронеавтомобілі для військових медиків / Фото Міноборони



В Україну прибули сучасні бронеавтомобілі з Латвії / Фото Міноборони

Міністр додав, що противник продовжує нехтувати міжнародними зобов'язаннями та правовими нормами. Зокрема – завдає підступних ударів по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах на Донбасі.

Військові медики щохвилини мають бути готовими приступити до порятунку життя українських захисників та цивільного населення,

– підкреслив Таран.

Очільник Міноборони запевнив, що сучасну техніку, яка прибула з Латвії, вже найближчим часом передадуть у військово-медичні підрозділи Збройних сил України.

Таран оцінив підтримку Латвії

Загалом Латвія передала для потреб українського війська 7 медичних броньованих автомобілів.

Крім цього, Таран подякував представникам Латвії за підтримку. Він звернув увагу на те, що ця країна допомагає Україні з перших днів російської агресії.

"Ми вкотре бачимо свідчення щирої солідарності Латвії у нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності та відстоюванні суверенітету", – зауважив він.

У відповідь латвійський посол Юріс Пойканс запевнив, що його країна й надалі незмінно підтримуватиме Україну в її євроатлантичних прагненнях.