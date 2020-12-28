Україна остаточно порвала з "російським світом", – Кулеба
Україна остаточно порвала з "російським світом". Її майбутнє в союзі з західними країнами невідворотне.
Цими принципами Київ не поступиться у процесі врегулювання на Донбасі та деокупації Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik.
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Дипломатичні методи у стосунках з Росією
За його словами, мирний договір з Росією буде досягнуто дипломатичними методами. Водночас Україна в жодному разі не відхилятиметься від двох основоположних принципів:
- Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу;
- продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу.
Її розрив з "російським світом" остаточний. Все інше – питання часу і дипломатії",
– підкреслив Кулеба.
Впливу на Донбас не буде
Також він виключив можливість збереження впливу Росії на Донбас в обмін на мир: "Статус регіонів, які зараз тимчасово під окупацією, мислимий лише в межах України і в ході децентралізації, яку ми зараз успішно реалізуємо. Це дає регіонам право самостійно розпоряджатися своїм бюджетом і обирати своїх місцевих представників".
Також він додав: "Ми ніколи не дозволимо регіону перебувати за межами української конституції та правової системи. Наприклад, проводити вибори згідно з іншим виборчим законом, ніж той, який застосовується до всієї України".
Він уточнив, що після деокупації зовнішній курс України не змінився і її членство в євроатлантичному Заході невідворотне.
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