Україна оскаржить повноваження Росії в ПАРЄ: як це пов'язано з Навальним
Олексій Навальний через затримання не зможе 19 січня взяти участь в комітеті ПАРЄ. У зв'язку з цим українська делегація оскаржить повноваження Росії.
Навального затримали: що робитиме українська делегація у ПАРЄ
На 19 числа був запланований онлайн-виступ та участь Олексія Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань. Про це у фейсбуці повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.
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Зважаючи на останні події (його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня), навряд чи він зможе взяти участь,
– зазначила Мезенцева.
За її словами, ще кілька днів тому, коментуючи найближчі робочі плани делегації, у ПАРЄ говорили про кейс Навального і його потенційний розвиток.
Мезенцева наголосила, що українська делегація використовуватиме всі можливі інструменти, які передбачає регламент, для подальших кроків щодо обговорень та оскаржень повноважень Росії.
Затримання Навального: що відомо
- Опозиціонер повернувся з Німеччини в Москву 17 січня.
- У Росії раніше заявляли про плани затримати політика, коли він прибуде в країну. Причиною є начебто фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Літак, у якому перебував Навальний, приземлився приблизно о 20:00. Однак не у "Внуково", як планували, а в "Шереметьєво".
- На паспортному контролі Навального затримали. Вночі його перевезли до підмосковного міста Хімки у відділення поліції. Адвокатку пообіцяли пустити вранці 18 січня.
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