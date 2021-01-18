Олексій Навальний через затримання не зможе 19 січня взяти участь в комітеті ПАРЄ. У зв'язку з цим українська делегація оскаржить повноваження Росії.

Навального затримали: що робитиме українська делегація у ПАРЄ

На 19 числа був запланований онлайн-виступ та участь Олексія Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань. Про це у фейсбуці повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Зважаючи на останні події (його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня), навряд чи він зможе взяти участь,

– зазначила Мезенцева.

За її словами, ще кілька днів тому, коментуючи найближчі робочі плани делегації, у ПАРЄ говорили про кейс Навального і його потенційний розвиток.

Довідка. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політику, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро.

Мезенцева наголосила, що українська делегація використовуватиме всі можливі інструменти, які передбачає регламент, для подальших кроків щодо обговорень та оскаржень повноважень Росії.

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