Врегулювання конфлікту з Росією: Україна в ООН назвала головну умову

Для того, щоб врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, Росія обов'язково повинна визнати себе його стороною. Про нібито посередницьку роль Росії не може бути й мови.

Таку думку озвучив постійний представник України Сергій Кислиця під час дебатів Генеральної асамблеї ООН.

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Крім того, за словами Кислиці, потрібно постійно нагадувати Москві про її зобов'язання як сторони конфлікту.

Поки Росія відкидає свою роль в конфлікті, перспективи мирного врегулювання будуть залишатися ілюзією,

– зазначив посол.

За його словами, постійні твердження російських посадових осіб щодо "посередницької ролі в донбаському мирному процесі" – обурливі. Кислиця підкреслив, що Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, який вона розпалила і бере участь з першого дня агресії.

Зауважимо, що раніше Леонід Кравчук заявив, що Росія на Донбасі веде проти України реальну війну й порушує режим тиші, а не провокує. За його словами, речі потрібно називати своїми іменами.

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